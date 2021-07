Oroscopo domani mercoledì 14 luglio 2021: Cancro, Scorpione e Pesci. Oroscopo e previsioni 14 luglio tutti i segni

Oroscopo domani 14 luglio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): le apparenze ingannano

Oroscopo domani Cancro 14 luglio: umore

Il Sole nel vostro segno, oggi e domani sarà in buon aspetto con Nettuno. Sentirete le cose, sarete in grado di prevederle, il vostro intuito capterà tutto ciò che arriva dagli altri sia le vibrazioni positive che negative. Fidatevi di ciò che provate, è importante: le apparenze ingannano…

Non solo: nei prossimi giorni, potrebbero emergere delle intuizioni e idee intelligenti e rivelare una strada seguire. A quel punto tutto ciò che dovrete fare sarà iniziare.

Oroscopo domani Cancro 14 luglio 2021: come va l’amore?

In coppia: l’atmosfera è serena, con il partner parlate del futuro, della sicurezza. Metterete ordine.

Soli: grazie a un atteggiamento semplice, l’intelligenza e il buon senso, riuscirete a conquistare chi vi attrae.

Oroscopo domani 14 luglio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): tornare con i piedi per terra

Oroscopo domani Scorpione 14 luglio: umore

Potreste sentirvi imbattibili e non stupisce: la congiunzione Venere-Marte in Leone aumenta in modo considerevole la sicurezza in voi stessi. Potreste sentirvi pronti a sfruttare delle opportunità che fino a ieri sembravano fuori dalla vostra portata.

Per fortuna la presenza degli amici sarà preziosa a riportarvi con i piedi per terra e a evitare di prendere iniziative azzardate. Qualcuno potrebbe darvi un consiglio saggio – seppure non richiesto – che potrete seguire con la massima fiducia.

Oroscopo domani Scorpione 14 luglio: amore

In coppia: non dovete fare sforzi particolari per far capire al partner quanto l’amate. La sincerità dei sentimenti rafforza la relazione.

Soli: in caso di incontro, tenete presente che la vostra prima impressione sarà quella giusta. Non dovete dunque fidarvi delle apparenze.

Oroscopo domani 14 luglio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): immersi nel mondo dei sogni

Oroscopo domani Pesci 14 luglio: umore

La Luna e il Sole formano degli aspetti con Nettuno ed è facile, oggi, ritrovarvi immersi nel mondo dei sogni. Questi passaggi creano confusione, sulle questioni pratiche aleggia la nebbia, per cui la cosa migliore è seguire l’intuito anziché l’intelletto.

Sul fronte relazioni fate attenzione a giudicare le persone basandovi solo sulle apparenze. Di chi vi circonda siete in grado di decifrare i comportamenti senza sbagliare. Sfruttate questa ipersensibilità in qualsiasi situazione.

Oroscopo Pesci 14 luglio: amore

In coppia: il partner sa di poter contare su di voi per qualsiasi cosa. La relazione è la vostra priorità.

Soli: negli affari di cuore oggi è calma piatta e a voi sta bene così: in mente avete ben altro.

