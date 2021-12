Oroscopo domani mercoledì 15 dicembre 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Con la Luna in Toro, è una giornata in cui gli amici probabilmente si rivolgeranno a voi per chiedere supporto. Il vostro è un segno empatico ma evitate di impegnare troppe energie per gli altri e conservatene un po’ anche per voi. Evitate inoltre di sbrogliare i pasticci di persone che non farebbero lo stesso per voi. E stasera, con il buon aspetto Luna-Nettuno, concedetevi di staccare la spina e stare in santa pace.