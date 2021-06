Oroscopo domani 16 giugno 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): far sentire la vostra voce

Oroscopo domani Cancro 16 giugno: umore

Il vostro segno tende a tacere nei momenti in dovrebbe effettivamente parlare. Ricordate a voi stessi questa tendenza poiché la Luna in Vergine vi invita a uscire dal guscio, a far sentire la vostra voce e a comunicare, anche online, per dare il via anche a nuovi contatti, effettuare – o fissare – un colloquio.

Tutto andrà a buon fine, non ci saranno momenti spiacevoli. Infine, tenete presente che attraverso le vostre idee, le vostre parole sarete in grado di aiutare e supportare gli altri.

Oroscopo domani Cancro 16 giugno 2021: come va l’amore?

In coppia: bisogno di ritrovarvi soli con il partner per condividere momenti complici, teneri e sensuali.

Soli: siete alla ricerca di una storia profonda, sincera. Allora, mollate quelle relazioni che non portano a niente.

Oroscopo domani 16 giugno 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): togliere un peso dalle spalle

Oroscopo domani Scorpione 16 giugno: umore

La dissonanza Sole-Plutone, potrebbe spingervi a forzare un cambiamento. Se avete provato esitazione a decidere ora capirete che muovervi è importante e una volta fatto sarà un sollievo. Tolta la pressione, sarete pronti ad andare avanti, vi leverete un peso dalle spalle e tutto andrà bene.

Al contempo, con l’odierna Luna in Vergine, cercate di contattare persone influenti conosciute in passato: le persone che incontrerete in questo momento potrebbero essere di grande aiuto alla crescita professionale.

Oroscopo domani Scorpione 16 giugno: amore

In coppia: complicità totale con il partner, vi sostenete reciprocamente e il legame si rafforza.

Soli: i pianeti vi invitano a fare un bilancio e trarre una lezione dalle vostre azioni. E’ così che prenderete delle decisioni per il vostro futuro amore.

Oroscopo domani 16 giugno 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): è un momento di crescita

Oroscopo domani Pesci 16 giugno: umore

L’aspetto tra la Luna in Vergine e Giove nel vostro segno, annuncia un momento di grande crescita, parla di accordi e di collaborazioni. I due pianeti vi rendono consapevoli di ciò di cui avete bisogno in un rapporto di lavoro. State pensando alle vostre esigenze o le state eludendo?

Considerato l’aspetto astrale di cui sopra potreste avere la sensazione di una mancanza. E probabilmente rifletterete per capire di cosa si tratta.

Oroscopo Pesci 16 giugno: amore

In coppia: potreste avere bisogno di una piccola pausa. Il partner capirà e non batterà ciglio. La relazione riprenderà forza e dinamismo.

Soli: una persona potrebbe lanciarvi segnali incoraggianti, voi ricambiare ma essere il/la partner di un/a amico. Riflettete bene prima di combinare guai.

