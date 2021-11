Oroscopo domani mercoledì 17 novembre 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 17 novembre 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): nostalgia per una persona

Oroscopo domani Cancro 17 novembre: umore

E’ un mercoledì in cui potreste pensare con nostalgia a una persona che non vedete da tempo e di cui sentite la mancanza. Non è escluso, tuttavia, che abbiate litigate e nessuno dei due ha intenzione di fare il primo passo per appianare la situazione. In questo caso, se volete bene alla persona e capite che è possibile andare oltre l’orgoglio, cercate di risolvere la questione.