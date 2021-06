Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo domani 2 giugno 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): fascino al top

Oroscopo domani Cancro 2 giugno: umore

Con Marte in Cancro, nelle ultime settimane la vita è stata una lotta, spesso avete dovuto controllarvi per tenere sotto controllo la rabbia. Ma da oggi e fino al 27 giugno, Venere sosterà nel vostro segno e avrete voglia di vivere in armonia con chi vi circonda, pronti a stringere nuove amicizie, organizzare delle riunioni con quelle di sempre.

Sarete molto affascinanti, le persone saranno attratte da voi come le falene alla luce ed è il periodo ideale dell’anno per dare il via a un nuovo look, migliorare la vostra immagine.

Oroscopo domani Cancro 2 giugno 2021: come va l’amore?

In coppia: nessuna nuvola sulla vostra felicità, l’accordo è totale e se ci sono stati malintesi li lascerete alle spalle.

Soli: con Venere in Cancro è possibile un incontro d’amore con una persona di origini straniere o che vive in un’altra città.

Oroscopo domani 2 giugno 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): un viaggetto con gli amici

Oroscopo domani Scorpione 2 giugno: umore

Venere in Cancro fino al 27 giugno vi offre l’opportunità di organizzare un viaggetto con gli amici o i familiari o vivere esperienze che amplieranno la mente. Dopo aver trascorso delle settimane ad analizzare, osservare, intuire, avrete la splendida sensazione di emergere dal buio e tornare nella luce.

Proverete una forte spinta a trovare gioia e appagamento nei progetti creativi, avrete bisogno di provare piacere per il vostro lavoro e visto che Venere è in buon aspetto con Giove, se lavorate nel settore estetico o artistico sarà un momento importante. In generale tirate fuori dal cassetto i vecchi progetti e date loro nuova vita!

Oroscopo domani Scorpione 2 giugno: amore

In coppia: la relazione vi appaga totalmente, regna la reciproca fiducia: godete fino in fondo questi magnifici momenti!

Soli: bando ai dubbi, ad attendervi c’è la felicità. Se una persona vi attrae lanciate un invito.

Oroscopo domani 2 giugno 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): un nuovo ciclo

Oroscopo domani Pesci 2 giugno: umore

Venere in Cancro, fino al 27 giugno, renderà più luminosa la vostre vita e sentite, già da un po’ di tempo che state entrando in un nuovo ciclo. Il pianeta darà il via alla prima tappa del progresso che otterrete nei prossimi due anni.

Il pianeta sosta nel vostro settore del tempo libero e non è escluso che riprendete un hobby messo da parte: il fatto vi entusiasmerà. Venere inoltre simboleggia il denaro ed è molto possibile che entri più facilmente!

Oroscopo Pesci 2 giugno: amore

In coppia:voglia di introdurre un po’ di pepe nel quotidiano ma è possibile che alcune coppie pensino concretamente a concepire un bebè.

Soli: con Venere in Cancro è in vista una nuova storia: vi innamorerete e sarete ricambiati.

