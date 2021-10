Oroscopo domani mercoledì 20 ottobre 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 20 ottobre 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): parlare in modo chiaro e forte

Oroscopo domani Cancro 19 ottobre: umore

Con il Plenilunio in Ariete e la dissonanza Marte-Plutone, è una giornata in cui vi sarà difficile reprimere le emozioni e chi vi circonda percepirà in vostro stato d’animo. Se qualcosa ribolle dentro di voi, oggi parlerete in modo chiaro e forte ma attenzione, rischiate di reagire in modo eccessivo. Se c’è un problema non indifferente, prima di prendere una decisione importante, aspettate che le acque si siano calmate.