Oroscopo domani mercoledì 22 dicembre 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

In coppia: potreste prendere per distacco quello che, in realtà, è il comportamento abituale del partner. Fate un passo indietro ed evitate di dire cose che non pensate veramente.

Soli: potreste essere attratti da una persona che sembra ignorarvi completamente. Non insistete…

Oroscopo domani 22 dicembre 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): chiedere una mano