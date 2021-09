Oroscopo domani mercoledì 22 settembre 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 22 settembre 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): prima di parlare, rifletterete

Oroscopo domani Cancro 22 settembre: umore

Il Sole sbarca in Bilancia: fino al 23 ottobre sosterà nel vostro settore della casa, della famiglia. Qualunque decisione prendiate al riguardo le emozioni giocheranno un ruolo importante. Nel caso dovrete affrontare questioni fondamentali, motivo di irritazione per voi e gli altri, prima di dire qualcosa rifletterete e aspetterete il momento giusto. Tuttavia oggi, con la dissonanza Mercurio-Plutone, sarete spinti a parlare: anche se è difficile potreste ritrovare l’armonia.

Oroscopo domani Cancro 22 settembre 2021: come va l’amore?

In coppia: evitate conversazioni collegate al lavoro o al denaro e andrà tutto bene. Soli: la giornata trascorrerà tra nostalgia e rimpianti. Potreste aver voglia di riannodare con un/a ex. Pensate che sia la cosa giusta? Oroscopo domani 22 settembre 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): risolverete questioni in sospeso

Oroscopo domani Scorpione 22 settembre: umore

Il Sole in Bilancia, da oggi e fino al 23 ottobre, sosterà alle spalle del vostro segno. Il transito accentua la vostra sensibilità, sarete iper emotivi ma ciò potrebbe essere un fatto positivo. Farete emergere le emozioni represse! Al contempo, avrete la possibilità di risolvere le questioni in sospeso e, forse, riesaminerete alcuni progetti, in vista dell’arrivo, il 23, del Sole nel vostro segno.

Oroscopo domani Scorpione 22 settembre: amore

In coppia: splendida giornata, ideale per strutturare dei progetti a due e rafforzare dunque la relazione.

Soli: affascinanti, carismatici, con la parlantina sciolta. Vi sarà utile se avete un appuntamento ma in generale in qualsiasi incontro.

Oroscopo domani 22 settembre 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): emozioni forti

Oroscopo Pesci 22 settembre: umore

Che si tratti di emozioni negative o positive, l’arrivo del Sole in Bilancia vi rende molto sensibili. Un film o libro scatenerà delle forti emozioni, potreste ridere o piangere: non trattenetevi, fatele emergere liberamente! Sul fronte finanze, se dovete risolvere eventuali problemi non dovete sentirvi soli: più consigli chiederete a esperti o persone di cui vi fidate e tanto più troverete la soluzione adeguata.

Oroscopo Pesci 22 settembre: amore

In coppia: più innamorati che mai, avrete voglia di gustare con il partner le cose belle della vita!

Soli: il potere di seduzione è al top, volete conquistare! Non resta che lanciarvi.

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

ARIETE: VITA SOCIALE PIU’ FRIZZANTE

TORO: UNA SCOSSA AL QUOTIDIANO

GEMELLI: UNA FASE CREATIVA E DINAMICA

LEONE: CONVERSAZIONI PIACEVOLI

VERGINE: RIMETTERVI IN CARREGGIATA

BILANCIA: E’ IL VOSTRO MOMENTO!

SAGITTARIO: STRINGERE CONTATTI PREZIOSI

CAPRICORNO: PROGRESSI CHE MERITATE AMPIAMENTE

ACQUARIO: LASCIARE ALLE SPALLE IL PASSATO