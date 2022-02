Oroscopo domani mercoledì 23 febbraio 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Desiderate investire denaro per portare a termine un progetto? Assicuratevi che ne valga la pena. Se avete raggiunto una fase in cui le cose stanno andando meglio del previsto, allora è probabilmente giustificato. In caso contrario, è altrettanto probabile che spendere di più non migliorerà la situazione. Fareste meglio ad ammetterlo a te stesso e andarci piano anziché sborsare denaro senza una buona ragione.