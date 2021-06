Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo domani 23 giugno 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): una giornata fortunata

Oroscopo domani Cancro 23 giugno: umore

L’inquietudine oggi potrebbe farvi visita, in particolare se vedrete o sentirete qualcosa che vi sembra un po’ sospetto: cercate di non prenderlo troppo sul serio. Anche perché è una giornata fortunata, forse una delle più fortunate dell’anno! Il Sole nel vostro segno è in buon aspetto con Giove e parla di una crescita positiva, di espansione e di benessere. Ciao ciao pesantezze!

Per quanto riguarda un’idea oggi ne vedrete chiaramente il potenziale e sarete spinti ad agire. Può essere che richieda parecchio impegno ma ne varrà la pena poiché raccoglierete i frutti.

Oroscopo domani Cancro 23 giugno 2021: come va l’amore?

In coppia: vento di passione, la relazione veleggia verso l’isola della felicità.

Soli: bando ai dubbi e se una persona vi attrae fate il primo passo: non avrete di che pentirvi.

Oroscopo domani 23 giugno 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): chiarire una situazione

Oroscopo domani Scorpione 23 giugno: umore

La dissonanza Venere-Plutone punta i riflettori sulle relazioni e le conversazioni potrebbero essere abbastanza accese, emergere anche delle rivelazioni. Se avete intenzione di chiarire, evitate giochi di potere, schivate i colpi e affrontate la situazione nel modo più sincero possibile.

Tenete presente che i conflitti con chi vi circonda oggi potrebbero prendere il via per una divergenza di opinioni ma probabilmente riguardano più il timore di perdere potere agli occhi di una persona.

Oroscopo domani Scorpione 23 giugno: amore

In coppia: forse avete dimenticato di mantenere una promessa ma la reazione del partner vi sembrerà comunque esagerata. E reagirete.

Soli: con chi vi corteggia, evitate conflitti: in seguito potreste pentirvi di quanto avete detto.

Oroscopo domani 23 giugno 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): una persona è gelosa di voi

Oroscopo domani Pesci 23 giugno: umore

La dissonanza Venere-Plutone può indicare che una persona potrebbe essere gelosa di voi, possessiva e forse perché trascorrete parecchio tempo con altri e si sete trascurata.. Nei prossimi giorni le emozioni potrebbero essere forti e la situazione precipitare.

Se pensate che stia cercando di manipolarvi è il chiaro segnale che dovete prendere una certa distanza, senza provare sensi di colpa, e stare in compagnia di chi vi fa sentire bene e liberi!

Oroscopo Pesci 23 giugno: amore

In coppia: unirete le forze per realizzare un progetto che avete a cuore. E ci riuscirete, nonostante qualche battibecco.

Soli: per oggi deciderete di stare in casa, al massimo potreste lanciarvi su un’app di incontri.

