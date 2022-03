Oroscopo domani mercoledì 23 marzo 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Con la congiunzione Mercurio-Nettuno in Pesci, per oggi concedetevi il permesso di rallentare il ritmo della routine. Il transito è perfetto per riflettere sui vostri obbiettivi personali o di lavoro tenendo presente che è essenziale lasciare spazio al sogno ma senza perdere di vista la razionalità. In serata con il buon aspetto Luna-Marte ritagliate del tempo per prendere cura di voi stessi.