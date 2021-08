Oroscopo domani mercoledì 25 agosto 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 25 agosto 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): battibecchi in famiglia

Oroscopo domani Cancro 25 agosto: umore

L’aspetto Mercurio-Nettuno spinge il vostro segno a progredire nel lavoro, a chiudere i vostri progetti. La presenza della Luna in Ariete vi regala le energie giuste per entrare in azione! Potreste sentirvi pronti a prendere l’iniziativa, soprattutto se prenderete in considerazione le esperienze e le competenze. La voglia di andare avanti c’è tutta ma prima di agire, valutate con attenzione. E’ il vostro momento di crescita e dovete sfruttarlo al meglio! In serata, la dissonanza tra Luna e Venere, potrebbe scatenare dei battibecchi in famiglia.

Oroscopo domani Cancro 25 agosto 2021: come va l’amore?

In coppia: siete irritabili nonché ostinati e, seppure involontariamente, rischiate di offendere il partner. Soli: tenete sotto controllo l’ipersensibilità, in particolare se le recenti esperienze sentimentali sono state negative. Pensate al futuro e non buttatevi giù! Oroscopo domani 25 agosto 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): più veloci della luce

Oroscopo domani Scorpione 25 agosto: umore

Con la dissonanza Mercurio-Nettuno e la presenza della Luna in Ariete, siete più veloci della luce e nel lavoro avete voglia di agire. Potreste, ad esempio, voler cogliere al volo qualsiasi opportunità che vi faccia entrare in azione, dire sì a ulteriori compiti senza tener conto che le energie non sono inesauribili. Utilizzatele in modo efficiente. Siete al massimo della produttività, dunque concentratevi su quelle attività che richiedono la vostra attenzione. E, infine, se avete bisogno di una mano, non c’è nulla di male nel chiedere un supporto ai colleghi.

Oroscopo domani Scorpione 25 agosto: amore

In coppia: i passaggi odierni potrebbero spingere a prendere delle decisioni radicali e avete il sostegno del partner. Soli: per oggi, l’amore non è una priorità. Nel caso avete un appuntamento deciderete di rimandarlo.

Oroscopo domani 25 agosto 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): riesaminare il budget

Oroscopo Pesci 25 agosto: umore

Con la Luna in Ariete, il denaro potrebbe rappresentare una preoccupazione. Farete dunque bene a concentrarvi sullo stato attuale delle vostre finanze, ovvero riesaminare le entrate e riequilibrare il budget. Al contempo, con questo transito è il mercoledì ideale per cercare accordi commerciali più soddisfacenti sul profilo finanziario, scovare nuove strade lavorative che vi permettano di guadagnare di più. Infine, un consiglio astrale: è importante evitare che i bisogni di chi vi circonda catturino la vostra attenzione al punto che i vostri passano in secondo piano.

Oroscopo Pesci 25 agosto: amore

In coppia: piccole critiche del partner non vi faranno piacere ma anziché replicare fingerete indifferenza. Probabilmente è l’atteggiamento migliore.

Soli: sognate una relazione ma al contempo non volete complicazioni amorose. Potreste ripensare con un po’ di nostalgia a una storia del passato.

