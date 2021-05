Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo domani 26 maggio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): esaminare il vostro stile di vita

Oroscopo domani Cancro 26 maggio: umore

Con il Plenilunio in Sagittario potreste sentirvi pronti a esaminare il vostro attuale stile di vita e capire se c’è un equilibrio tra lavoro e vita privata ma soprattutto se contribuisca o meno al vostro benessere. Alcuni eventi potrebbero spingervi a prendere più cura di voi stessi, il che potrebbe includere tempo per il relax e attività che vi ricaricano di belle energie e vi consentono di essere produttivi.

Nei prossimi giorni, e settimane, potreste prendere alcune decisioni radicali mirate a operare dei cambiamenti.

Oroscopo domani Cancro 26 maggio 2021: come va l’amore?

In coppia: grandi di slanci di passione, oggi esprimerete pienamente l’amore che provate per il partner!

Soli: qualsiasi incontro è promettente, avete la possibilità di amare ed essere amati!

Oroscopo domani 26 maggio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): maggiore sicurezza nelle finanze

Oroscopo domani Scorpione 26 maggio: umore

Sul fronte denaro siete insoddisfatti ma tenete presente che avete più potere di quanto pensiate di poter influenzare la vostra situazione finanziaria. Con il Plenilunio in Sagittario da oggi potrebbe prendere piede l’idea di riprendere il controllo, così da non sentirvi vulnerabili.

Sarete più disposti a fare un passo avanti anzi, il possibile per migliorare le cose. Potrebbe non accadere dall’oggi al domani, ma accettate di cambiare: a poco a poco le azioni positive vi doteranno di maggiore sicurezza.

Oroscopo domani Scorpione 26 maggio: amore

In coppia: la relazione diventa sempre più forte, è stabile e in vista c’è un bel cambiamento.

Soli: un solo batter di ciglia vi metterà in grado di conquistare, di fare vostro un cuore.

Oroscopo domani 26 maggio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): nuove aspirazioni

Oroscopo domani Pesci 26 maggio: umore

Il Plenilunio in Sagittario fa emergere una serie di emozioni riguardo al vostro percorso della carriera, alla realizzazione delle vostre ambizioni. Sfruttate questo momento per mollare le vecchie aspirazioni ormai obsolete, sceglietene di nuove e concentratevi su dove volete dirigervi andando avanti con sicurezza in voi stessi.

Al contempo, il transito potrebbe essere collegato a una questione riguardante l’abitazione: alcuni Pesci vorrebbero traslocare, vendere o acquistare una casa ma attualmente la situazione è complicata.

Oroscopo Pesci 26 maggio: amore

In coppia: potreste non prendere bene un atteggiamento o una decisione del partner ma non direte nulla.

Soli: circola un po’ di tristezza, di pessimismo. Incontrate amici che vi fanno divertire e rilassare.

Per gli altri segni guardate qui:

ARIETE: la vostra visione del mondo sta cambiando

TORO: riflettere sulle questioni di denaro

GEMELLI: ripartire da zero

LEONE: una catena di eventi positivi

VERGINE: dare il via a un cambiamento

BILANCIA: risolvere definitivamente un problema

SAGITTARIO: il plenilunio annuncia una nuova fase

CAPRICORNO: equilibrio tra lavoro e relax

ACQUARIO: sfruttare il fascino