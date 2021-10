Oroscopo domani mercoledì 27 ottobre 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 27 ottobre 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): un confronto con una persona cara

Oroscopo domani Cancro 27 ottobre: umore

La Luna nel vostro segno è in dissonanza con Plutone: vi sentite più vulnerabili, emotivi ma è il momento di un confronto con una persona cara. La relazione non è positiva ed è noto che quando c’è di mezzo l’affetto vi sentite impotenti. Non dovete chiudere un occhio su ciò che deve essere affrontato. Il transito è d’aiuto a tirare fuori alcune verità che non avete detto. Anziché tenere dentro le tensioni cercate di chiarire.