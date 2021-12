Oroscopo domani mercoledì 29 dicembre 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Giove in Pesci fino al 10 maggio per il vostro segno è un transito eccellente. Potreste ad esempio fare un bel viaggio così come decidere di riprendere gli studi e frequentare un corso di laurea che, in futuro, cambierà la vostra posizione in una azienda o vi permetterà di aprirne una vostra. Non ultimo se doveste mai avere una causa o un problema legale in corso, avete buone possibilità di uscirne vincenti.