Oroscopo domani mercoledì 29 settembre 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 29 settembre 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): tentazione in vista!

Oroscopo domani Cancro 29 settembre: umore

E’ il momento ideale per affrontare quei problemi che da tempo rendono pesante la vostra vita. Se avete bisogno di chiarire una situazione con una persona, avete la determinazione e la diplomazia che vi consentono di essere fermi ma giusti. Al contempo, il buon aspetto Venere-Nettuno, potrebbe farvi “perdere la testa” per un’idea, qualcosa a cui sarà difficile resistere. Tentazione in vista!

Oroscopo domani Cancro 29 settembre 2021: come va l’amore?

In coppia: potreste avere la sensazione che il partner non vi capisca e scatenare una discussione. Calma… Soli: un incontro online potrebbe essere annullato o rimandato. Sicuramente non è la persona giusta… Oroscopo domani 29 settembre 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): cambiare il modo di comunicare

Oroscopo domani Scorpione 29 settembre: umore

La dissonanza Mercurio-Plutone indica che state iniziando a comprendere la necessità di cambiare il modo di comunicare sul posto di lavoro. L’aspetto consiglia al vostro segno di trovare un modo migliore, soprattutto se avete intenzione di parlare con il boss di una promozione, di un aumento di stipendio. I transiti, infatti, potrebbero spingere a esprimervi impulsivamente, in modo secco e ciò scatenare delle tensioni.

Oroscopo domani Scorpione 29 settembre: amore

In coppia: potreste avere la tentazione di testare il potere di seduzione ma rinuncerete. Capirete la fortuna di avere accanto un/a partner che vi ama davvero… Soli: uscite, accettate gli inviti e cercate di essere meno esigenti, avere meno aspettative nei confronti degli altri.

Oroscopo domani 29 settembre 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): concentratevi sulle cose essenziali

Oroscopo Pesci 29 settembre: umore

Con l’armonia Venere-Nettuno, è un mercoledì in cui fantasticherete molto, soprattutto su cose che vi piacerebbe possedere. Per spezzare la routine, potreste navigare su Internet e perdervi nel mare di offerte e opportunità. La cosa più saggia sarebbe quella di evitare di distrarvi e concentrarvi sulle cose essenziali. Con Mercurio retrogrado in Bilancia, stilare un programma chiaro oltre che utile sarà rassicurante.

Oroscopo Pesci 29 settembre: amore

In coppia: tenerezza, passione, grande complicità. La relazione evolve in modo ultra positivo!

Soli: voglia di uscire, programmare un’attività diversa dal solito. Non esitate: può essere l’occasione per fare un incontro interessante.

