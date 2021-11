Oroscopo domani mercoledì 3 novembre 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 3 novembre 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): rimuginare su un commento

Oroscopo domani Cancro 3 novembre: umore

Con la Luna in Bilancia siete più sensibili del solito e una minima parola che senza essere offensiva, secondo voi sarà comunque poco gentile, partirete in quarta. Potrebbe essere un semplice commento e non prenderete bene, ci rimuginerete sopra. Andate oltre, a meno che non via abbiano davvero offeso. In questo caso, alla persona in questione mettete dei limiti con grande fermezza.