Oroscopo domani mercoledì 4 agosto 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 4 agosto 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): una piccola bugia bianca

Oroscopo domani Cancro 4 agosto: umore

Probabile abbiate intenzione di affrontare una persona, dire chiaramente ciò che pensate ma andare incontro sarebbe d’aiuto a evitare ulteriori complicazioni. Accusare non servirebbe a niente mentre a suon di tatto e sensibilità avrete la possibilità di rafforzare la relazione.

L’aspetto Luna-Nettuno, inoltre, indica che una piccola bugia bianca potrebbe essere necessaria per non ferire una persona. Certo, potreste anche essere molto sinceri, ma cosa otterreste? Comprensione e rispetto per fortuna fanno parte del vostro modo di essere.

Oroscopo domani Cancro 4 agosto 2021: come va l’amore?

In coppia: fare castelli in aria vi permetterà di vivere momenti magici. Ma evitate che un mondo immaginario prenda il sopravvento. Vi pentireste di aver scambiato i desideri per realtà.

Soli: avrete la sensazione che la persona che vi attrae non ricambi. Potreste sbagliare: forse è solo timida e non osa avvicinarsi.

Oroscopo domani 4 agosto 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): rimanere con i piedi per terra

Oroscopo domani Scorpione 4 agosto: umore

Fate un respiro profondo e del vostro meglio per rimanere con i piedi per terra. La dissonanza Mercurio-Urano potrebbe aver scatenato improvvisamente un disaccordo eclatante riguardante un progetto, con un socio, un collega o un collaboratore. La cosa vi ha stupito e al contempo parecchio offeso.

Oggi, con calma, cercate di ascoltare la loro prospettiva ma se non riuscirete a trovare un compromesso, prendete in considerazione l’idea di proseguire nella vostra direzione.

Oroscopo domani Scorpione 4 agosto: amore

In coppia: giornata piena di passione, speziata, proprio come piace a voi. E potrebbe arrivare una bella notizia.

Soli: sul fronte affari di cuore, il buon aspetto Venere-Urano fa arrivare delle sorprese. Fatevi belli e uscite!

Oroscopo domani 4 agosto 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): compiacere una persona

Oroscopo domani Pesci 4 agosto: umore

Pur di compiacere una persona che ritenete importante oggi potreste esagerare. Ma è davvero necessario? Probabilmente nemmeno se l’aspetta e il vostro atteggiamento è dovuto al desiderio di entrare nelle sue grazie. Eppure potreste scoprire che la disinvoltura, la naturalezza, l’indipendenza vi regaleranno maggiore sicurezza.

La relazione sarà equilibrata. L’odierno buon aspetto tra la Luna e Giove, indica che farete progressi su questioni di vecchia data e vi sentirete più leggeri.

Oroscopo Pesci 4 agosto: amore

In coppia: rimproveri, critiche al partner che ovviamente prenderà male. Occhio all’effetto boomerang.

Soli: svolazzate di flirt in flirt, non avete intenzione di impegnarvi. E per oggi è meglio così.

