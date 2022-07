Oroscopo domani mercoledì 6 luglio 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Mercurio nel vostro segno è ben posizionato e quando si tratterà di vendere le vostre idee e contattare persone che contano, vi darà un vantaggio. Il buon aspetto che forma con Marte in Toro, nel vostro settore dell’amicizia, potrebbe spingere a mettere in comune risorse e idee su un progetto che è in fase di discussione.

Oroscopo domani Cancro 6 luglio: amore

In coppia: voglia di evadere, di uscire dalla tua routine. Sarete propositivi ma fate attenzione a non imporre le vostre idee a tutti i costi. Soli: divisi tra il desiderio di libertà e quello di vivere una storia seria. Non è facile conciliare le due cose…

Oroscopo domani 6 luglio 2022 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): dite no ai pettegolezzi