Oroscopo domani mercoledì 6 ottobre 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 6 ottobre 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): un’idea per migliorare l’abitazione

Oroscopo domani Cancro 6 ottobre: umore

Con il Novilunio in Bilancia, la casa e la famiglia sono al centro della scena. Potreste sentirvi pronti a esplorare un’idea o un progetto mirati a migliorare l’abitazione, creare quel comfort che avete sempre desiderato. E sarete disposti ad agire anche se le persone care dovessero dissentire. Ma potrebbero essere d’accordo con voi, mostrare persino entusiasmo: l’importante è tutti che ne traggano beneficio.

Oroscopo domani Cancro 6 ottobre 2021: come va l’amore?

In coppia: i passaggi odierni potrebbero scatenare battibecchi. Alla base ci sono punti di vista o desideri diversi. Soli: un gioco di seduzione, un flirt vi divertiranno ma per oggi non dovete aspettarvi niente di più. Oroscopo domani 6 ottobre 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): l’incoraggiamento di una persona

Oroscopo domani Scorpione 6 ottobre: umore

Il Novilunio in Bilancia si compie alle spalle del vostro segno, vi spinge a esaminare da una prospettiva diversa un problema o una situazione che vi turba e che sembra irrisolvibile. Il che vi permetterà di trovare una soluzione. Non è escluso che a farvi prendere una determinata posizione, siano le parole incoraggianti di una persona. Accenderanno la forza interiore ed uscirete vittoriosi dalla questione.

Oroscopo domani Scorpione 6 ottobre: amore

In coppia: non avrà nulla a che fare con i sentimenti che provate per il partner ma oggi avrete voglia di stare un po’ per conto vostro. La persona amata capirà. Soli: stare un po’ da soli non è una cattiva idea ma non abbassate la suoneria del telefono. Potrebbe arrivare un sms intrigante.

Oroscopo domani 6 ottobre 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): un’iniziativa che rimandate da tempo

Oroscopo Pesci 6 ottobre: umore

La congiunzione della Luna Nuova in Bilancia con Marte, potrebbe far scattare la voglia di prendere un’iniziativa che rimandate da tempo. Se il fatto scatena ansia, avete bisogno di essere rassicurati oppure di supporto, contattate chi sapete sarà di conforto. Consiglio valido anche se volete sfogarvi, confidarvi. Non dovete dire a chi vi circonda che state bene quando forse è esattamente il contrario…

Oroscopo Pesci 6 ottobre: amore

In coppia: organizzate un programma romantico, una cenetta intima oppure un fine settimana d’amore.

Soli: non perdete tempo dietro a persone che non vi danno nulla. Organizzate delle uscite con altre più interessanti!

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

ARIETE: FUMARE IL CALUMET DELLA PACE

TORO: UNO STILE DI VITA PIU’ ARMONIOSO

GEMELLI: MOSTRARE IL TALENTO

LEONE: SCEGLIERE CON SAGGEZZA

VERGINE: L’ATTENZIONE E’ SULLE FINANZE

BILANCIA: LA PRIORITA’ SIETE VOI

SAGITTARIO: UNA VENTATA DI FRESCHEZZA

CAPRICORNO: SUCCESSI E RICONOSCIMENTI

ACQUARIO: AMPLIARE IL RAGGIO D’AZIONE