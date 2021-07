Oroscopo domani mercoledì 7 luglio 2021: Cancro, Scorpione e Pesci. Oroscopo e previsioni 7 luglio

Oroscopo domani 7 luglio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): disposti a correre un rischio?

Oroscopo domani Cancro 7 luglio: umore

Dovete assolutamente evitare che la mancanza di esperienza riguardo a qualcosa, vi blocchi. Anche se siete nervosi, agitati rispetto a un’opportunità, tenete presente che porterà solo a sviluppi positivi. Non lasciate che il vostro critico interiore vi impedisca di coglierla al volo: ne trarrete grandi vantaggi.

Quanto più sarete disposti a correre un rischio, a mostrare le vostre abilità e il talento e tanto più sarete sicuri di voi stessi e vincenti.

Oroscopo domani Cancro 7 luglio 2021: come va l’amore?

In coppia: potreste essere preoccupati per una questione ma anziché chiudervi nel mutismo parlate, comunicate con il partner!

Soli: incontro con una persona che vi affascinerà anche se può essere che la situazione evolverà abbastanza lentamente.

Oroscopo domani 7 luglio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): seguire i consigli

Oroscopo domani Scorpione 7 luglio: umore

Anche se doveste aver commesso un errore, alla fine potrebbe non essere un male anzi, ammettendolo rappresenterà un punto di svolta. Chissà, anche altre persone potrebbero aver sbagliato la stessa cosa e dicendolo sarete d’aiuto.

Al contempo, cercate assolutamente di ascoltare i consigli delle persone care – amici o familiari – o i suggerimenti che arrivano dall’intuito: in entrambi i casi non dovete ignorarli. E’ la giornata giusta, inoltre, per riflettere e lavorare su progetti riguardanti la professione.

Oroscopo domani Scorpione 7 luglio: amore

In coppia: voglia di vivacizzare la relazione, di mettere un po’ di miele e peperoncino. Organizzate una serata romantica!

Soli: potreste essere attratti da una persona che forse conoscete da un po’. Ma prima che la relazione prenda il via potrebbe volerci del tempo.

Oroscopo domani 7 luglio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): mettere in moto le energie

Oroscopo domani Pesci 7 luglio: umore

Con i passaggi odierni potreste non essere produttivi come vorreste. In questo caso, la cosa migliore è concentrarvi e mettere ordine mentalmente. Il vostro potenziale è ricco ma se sentite che non lo utilizzate al massimo, scegliere uno o due obbiettivi e lavorarci può mettere in moto le energie e aumentare il vostro entusiasmo.

Oltretutto, questo fine settimana, con la Luna Nuova in Cancro è il momento perfetto per dare il via a un nuovo inizio.

Oroscopo Pesci 7 luglio: amore

In coppia: avrete la sensazione di dover dare di più alla relazione e per questo essere insoddisfatti.

Soli: se aspettate si compia un miracolo, senza sforzi da parte vostra non accadrà nulla. Gli astri vi offrono la possibilità di fare nuovi incontri: a voi giocare questa carta.

