Oroscopo domani mercoledì 9 febbraio 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

La Luna in Gemelli potrebbe scatenare indecisione. Anche è importante valutare le situazioni cercate di non “paralizzarvi”. Essere coinvolti emotivamente nei confronti di persone o situazioni che avete superato potrebbe comportare proprio questa indecisione. Non dovete perdere tempo nella speranza che le cose cambino all’interno delle relazioni di lavoro o della vita personale pur sapendo che non accadrà.