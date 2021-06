Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo domani 9 giugno 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): uscire dal guscio

Oroscopo domani Cancro 9 giugno: umore

Un’intuizione potrebbe spingervi a esaminare un lato di voi stessi che solitamente non mostrate ma che tuttavia potrete sviluppare a vostro vantaggio. Man mano che farete emergere questa qualità la vostra vita cambierà in modo positivo.

Marte è in procinto di uscire dal vostro segno – venerdì – e i prossimi due giorni rappresentano un’opportunità per prendere il coraggio a due mani e intraprendere qualcosa che richiede audacia! E’ tempo di uscire dal guscio e far vedere di che stoffa siete fatti.

Oroscopo domani Cancro 9 giugno 2021: come va l’amore?

In coppia: se ultimamente ci sono state tensioni è la giornata ideale per guarda la situazione con razionalità.

Soli: avete capito che un flirt problematico non può andare avanti. Ma oggi, potreste incontrare una persona speciale…

Oroscopo domani 9 giugno 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): firmare un accordo

Oroscopo domani Scorpione 9 giugno: umore

Un progetto o un’idea meritano un investimento di tempo ed energie? Cosa suggerisce il vostro istinto? L’attuale assetto astrale indica il desiderio di trovare dei modi per aumentare le vostre entrate. Ciò potrebbe significare dare il via a un’impresa, firmare un accordo di lavoro o capire come eventualmente investire i risparmi e trarne vantaggio.

In questo senso, un incontro potrebbe scatenare entusiasmo: vedrete nuove possibilità e vi muoverete per ottenere finanziariamente il meglio.

Oroscopo domani Scorpione 9 giugno: amore

In coppia: il partner vi sembra più che mai desiderabile e importante. E saprete come dimostrare l’amore e la passione!

Soli: evitate di idealizzare le persone, prendetele così come sono. Vietato pensare che con il tempo cambieranno.

Oroscopo domani 9 giugno 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): seguire la voce del cuore

Oroscopo domani Pesci 9 giugno: umore

Con i pianeti in Gemelli la casa può essere un luogo di conversazioni, contatti riguardanti lo studio o gli affari. Il Novilunio domani si compirà in Gemelli e dovreste accogliere tutte le idee che potrebbero farvi imboccare una direzione positiva.

Che si tratti di un trasloco, di un corso di studio da remoto o del desiderio di dare un nuovo aspetto all’abitazione così da renderla più accogliente, seguire la voce del cuore potrebbe portare a grandi risultati.

Oroscopo Pesci 9 giugno: amore

In coppia: il vostro obbiettivo odierno è rafforzare la relazione in cui credete e alla quale tenete prima di qualsiasi altra cosa.

Soli: è una giornata in cui grazie agli amici o a un sito di incontri, moltiplicherete le possibilità di nuove conoscenze.

