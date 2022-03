Oroscopo domani mercoledì 9 marzo 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 9 marzo 2022 Cancro (21 giugno-22 luglio): rallentare il ritmo

Oroscopo domani Cancro 9 marzo: umore

La Luna in Gemelli vi spinge a rimanere dietro le quinte e rallentare il ritmo. Nel frattempo, Mercurio sta entrando in Pesci e penserete al futuro. E” un ottimo momento per sviluppare grandi idee che attuerete in un secondo momento. Con questo transito quando si tratterà di esprimere le vostre opinioni sarete più coraggiosi. È un ciclo positivo per condividere le vostre idee, imparare cose nuove e ampliare la cerchia delle conoscenze.

Oroscopo domani Cancro 9 marzo: amore

In coppia: con il partner i progetti sono tanti: viaggi, un trasloco, ecc. e la dolce metà è pronta a seguirvi in capo al mondo.

Soli: avete superato la fase delle domande e prendete le cose come vengono. Il vostro buon umore è travolgente, siete molto attraenti, affascinate, conquistate.

Oroscopo domani 9 marzo 2022 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): la curiosità è accentuata Oroscopo domani Scorpione 9 marzo: umore Nelle prossime settimane la vostra curiosità sarà accentuata. Il desiderio di esprimervi e assecondare il vostro talento, potrebbe far luce sul vostro lato intraprendente e per voi sarà divertente. Mentre Mercurio si sta spostando in Pesci, avrete voglia di provare cose nuove. Non solo: capirete al volo ciò che gli altri pensano, il loro stato d’animo e ciò andare a vostro vantaggio. Oroscopo domani Scorpione 9 marzo: amore In coppia: bellissimi momenti di complicità, camminate nella stessa direzione, i progetti a due stanno prendendo slancio. Soli: l’attuale assetto planetario favorisce gli incontri. Volete andare avanti, incontrare nuove persone. Moltiplicate le uscite e gli appuntamenti. In mente avete solo una cosa: divertirvi! Oroscopo domani 9 marzo 2022 Pesci (20 febbraio-20 marzo): chiedere ciò che desiderate Oroscopo Pesci 9 marzo: umore Non avete niente da perdere chiedendo ciò che desiderate. Man mano che il Mercurio si sposta nel vostro segno, sarete più disposti a provare e a vedere cosa accade. Non dovete sottovalutare il potere di questa semplice strategia, poiché può mettere in moto delle energie che potrebbero cambiarvi la vita. Se volete risolvere un problema o ad esempio chiedere una promozione, individuate la persona giusta e chiedete! Oroscopo Pesci 9 marzo: amore In coppia: comprensione reciproca, con il partner c’è la più totale armonia e tanto amore. Soli: in vista ci sono colpi di scena imprevisti, un grande cambiamento. Non è escluso che un ex voglia rientrare nella vita. Il vostro cuore oscilla tra incertezze e desideri.

