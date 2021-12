Oroscopo domani sabato 1 gennaio 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

È tempo di andare a fondo ed esaminare le questioni che prendono troppo tempo, energie ed eventualmente denaro. Potreste rendervi conto che alcune esperienze passato potrebbero essere la causa di problemi che vanno avanti da tempo e che riguardano il denaro, gli affari o le relazioni. Iniziate il 2022 arrivando alla radice di tutto questo e come intendete procedere. Ce la farete. Oroscopo domani Cancro 1 gennaio 2022: come va l’amore? In coppia: avvertite il bisogno di maggiore attenzione dal partner. Probabilmente lo direte ma non nel modo giusto. Lo prenderà come un rimprovero. Soli: se avete iniziato una storia da poco, oggi potreste sentirvi incompresi dall’altro/a. Oroscopo domani 1 gennaio 2022 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): puntare alla forma psicofisica Oroscopo domani Scorpione 1 gennaio: umore Aprite il 2022 pronti per un grande cambiamento. Ma fate attenzione a riflettere su cosa volete fare veramente. Riflettendo potreste scoprire che i cambiamenti che desiderate sono piccoli anziché importanti. Potreste ad esempio iniziare puntando al vostro benessere, alla salute. Praticare sport, esercizio fisico, seguire una dieta sana. Il che avrà un benefico effetto a catena sulla vostra vita. Oroscopo domani Scorpione 1 gennaio: amore In coppia: in questo primo giorno dell’anno, la ruota dello zodiaco gira a favore degli innamorati! Con il partner c’è passione. Soli: siete dotati di carisma e magnetismo, dunque la porta dell’amore è spalancata! Oroscopo domani 1 gennaio 2022 Pesci (20 febbraio-20 marzo): rafforzare i contatti Oroscopo Pesci 1 gennaio: umore

Se non avete ancora fissato i propositi per il nuovo anno relativi al lavoro, assicurati di farlo oggi. La Luna in Sagittario punta i riflettori sul vostro settore della carriera e possibilità. In serata la Luna si sposta in Capricorno, vi spingerà a rafforzare i contatti. Inviate dei messaggi agli amici e conoscenze del vostro settore poiché il loro aiuto potrebbe tornare utile mentre nei prossimi 12 mesi farete passi avanti nel lavoro.