Oroscopo domani sabato 10 luglio 2021: Cancro, Scorpione e Pesci. Oroscopo e previsioni 10 luglio tutti i segni

Oroscopo domani 10 luglio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): cercate di dire più “no”

Oroscopo domani Cancro 10 luglio: umore

Aiutate con generosità chi ha bisogno di una mano, o ascoltate lo sfogo di una persona. In parecchi oggi avranno delle richieste, per non dire delle pretese, e ciò prenderà parecchio del vostro tempo. Siate selettivi, non dite “sì” a tutti: anche voi avete bisogno di impegnarvi in qualcosa che faccia ricaricare le batterie.

Trovate dunque un equilibrio tra andare incontro agli altri e pensare al vostro benessere. Sarete molto più positivi!

Oroscopo domani Cancro 10 luglio 2021: come va l’amore?

In coppia: un progetto a due potrebbe essere rimandato o annullato. Visto che non troverete una soluzione, sviluppate pazienza…

Soli: un incontro inatteso e positivo con una persona speciale oppure ci saranno conversazioni piacevoli con qualcuno che apprezzate.

Oroscopo domani 10 luglio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): distrarvi e rilassarvi

Oroscopo domani Scorpione 10 luglio: umore

Il Novilunio in Cancro vi permetterà di fare tutto ciò che è in grado di distrarvi, rilassarvi, dedicarvi al dolce far niente. Avete un gran bisogno di relax ma non solo fisico, soprattutto di sgombrare la mente, smettere di pensare a manetta così da placare le tensioni interiori e ricaricarvi di splendide energie.

Con questo Novilunio, anche nei prossimi giorni avrete la possibilità di dimostrare le vostre capacità. Se in mente avete dei progetti, è il momento di concretizzarli il prima possibile.

Oroscopo domani Scorpione 10 luglio: amore

In coppia: bella armonia con il partner, avete voglia di sedurlo/a e lasciarvi sedurre…

Soli: un incontro potrebbe rivelarsi costruttivo e durerà nel tempo! Proverete grande felicità.

Oroscopo domani 10 luglio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): eliminare i dubbi

Oroscopo domani Pesci 10 luglio: umore

Avete tante idee e la motivazione per concretizzarle. Evitate, dunque, che i dubbi prendano il sopravvento sulla creatività e di cedere a emozioni negative. Il vostro potenziale è enorme ed è arrivato il momento di sfruttarlo pienamente. Andate avanti, non lasciatevi bloccare dalle paure.

Tenete presente che il Novilunio in Cancro accentua il fascino e al contempo il vostro talento, è nel vostro interesse esprimervi senza riserve. Uscite, frequentate il mondo circostante!

Oroscopo Pesci 10 luglio: amore

In coppia: trascorrerete splendidi momenti intimi e farete bei progetti a due per il futuro.

Soli: essere voi stessi, naturali farà evolvere la situazione amorosa. Una persona ricettiva al vostro romanticismo potrebbe entrare nella vostra vita.

