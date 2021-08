Oroscopo domani sabato 14 agosto 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 14 agosto 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): in ottima forma

Oroscopo domani Cancro 14 agosto: umore

I pianeti puntano i riflettori sul divertimento e sul piacere, sulla creatività. Siete in ottima forma, desiderate comunicare e chi vi circonda considera eccellenti le vostre idee, è attratta dal vostro modo di fare. È importante ricordare che le vostre parole ora hanno un potente impatto! Su un altro piano: se avete lasciato in sospeso alcune questioni, il consiglio astrale è quello di concludere: sarà d’aiuto a ridurre i livelli di stress o eventuali sensi di colpa…

Oroscopo domani Cancro 14 agosto 2021: come va l’amore?

In coppia: con il partner c’è comprensione, il dialogo è sereno e condividerete qualche sogno a due…

Soli: un incontro potrebbe illuminare questo fine settimana, è uno di quei casi in cui gli opposti si attraggono. E non sarete in grado di resistere.

Oroscopo domani 14 agosto 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): alla larga dalle discussioni

Oroscopo domani Scorpione 14 agosto: umore

E’ una giornata in cui provate il bisogno di regalare a voi stessi maggiori attenzioni, di volervi bene. Per questo motivo, se una persona cara invaderà il vostro spazio personale non è escluso che in famiglia si scateneranno delle tensioni. State alla larga dalle discussioni, non mischiatevi nei conflitti di chi vi circonda. Per oggi, rallentate, non prendete nessuna decisione, per un po’ perdetevi in un mondo immaginario: sognare vi farà un gran bene.

Oroscopo domani Scorpione 14 agosto: amore

In coppia: farete in modo di scacciare i pensieri cupi e se non riuscirete ne parlerete con il partner.

Soli: siete irresistibili ma con un eccesso di sensibilità. Tenendo sotto controllo le emozioni, vi garantirete una conquista.

Oroscopo domani 14 agosto 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): osservate le coincidenze

Oroscopo domani Pesci 14 agosto: umore

I passaggi odierni fanno arrivare eventi piacevoli e la splendida sensazione che la fortuna sia dalla vostre parte. Fai attenzione alle coincidenze che indicano una direzione o vi spingono a chiamare una persona. Seguendo questi segnali potrebbe accadere qualcosa di interessante. Le conversazioni, inoltre saranno piacevolmente animate e una particolare potrebbe rivelarsi molto fruttuosa.

Oroscopo Pesci 14 agosto: amore

In coppia: piacevole giornata in compagnia della persona amata. Insieme vi divertirete, in modo semplice ma gioioso.

Soli: è la giornata ideale per partire alla ricerca dell’anima gemella. Ma per conquistare dovrete osare!

