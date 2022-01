Oroscopo domani sabato 15 gennaio 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Con la dissonanza Mercurio-Urano entrambi in moto retrogrado, nel lavoro potreste essere molto più vicini a una svolta di quanto pensiate! Vi chiederete quale sogno o contatto professionale valga la trasformazione. Per progredire, idealmente, dovreste portare una relazione professionale o un’aspirazione al livello successivo ma capire cosa scegliere e come farlo è un altro paio di maniche. Fortunatamente, la dissonanza farà luce su ciò che vale il vostro tempo e le energie. Oroscopo domani Cancro 15 gennaio 2022: come va l’amore? In coppia: i pianeti accentuano la sensibilità, scatenano le preoccupazioni e i dubbi. Evitate di porvi domande inutili. Soli: se in programma c’è un appuntamento, non complicate le cose. Leggerezza! Oroscopo domani 15 gennaio 2022 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): smuovere le acque Oroscopo domani Scorpione 15 gennaio: umore La congiunzione Sole-Plutone, sosta nel vostro settore della comunicazione e potrebbe spingervi a prendere l’iniziativa riguardo a una collaborazione o a un progetto. Parlatene questo fine settimana e sarete in grado di sfruttare queste vibrazioni planetarie per smuovere le acque. Su un altro piano: il buon aspetto Luna-Giove, in serata vi permetterà di sanare eventuali problemi emotivi all’interno delle vostre relazioni. Oroscopo domani Scorpione 15 gennaio: amore In coppia: nella relazione circola calma e tranquillità alla mente. Fatto apprezzato dalla dolce metà. Gustate questi momenti di vera complicità. Soli: Venere invita il vostro segno a flirtare, anche se non è esattamente una vostra abitudine. Questa sera tuttavia può essere il momento per cogliere l’occasione! Oroscopo domani 15 gennaio 2022 Pesci (20 febbraio-20 marzo): mettervi in gioco Oroscopo Pesci 15 gennaio: umore

Per gli amici e i familiari oggi sarete un raggio di sole! I pianeti vi spingono inoltre ad abbattere le barriere che eventualmente si sono create di recente. Sia chiaro non lo farete con chi non siete più in sintonia. In serata il buon aspetto tra Luna e Giove è foriero di fortuna! Siate ben consapevoli di quali obbiettivi volete raggiungere e non abbiate paura di mettervi in gioco, soprattutto se si tratta di realizzare i vostri sogni.