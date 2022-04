Oroscopo domani sabato 16 aprile 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

In coppia: il partner potrebbe fare un piccolo commento spiacevole ma non ne fate un dramma! Evitate di covare rancore, non ne vale la pena.

La Luna Piena in Bilancia sosta alle spalle del vostro segno: sarete spinti a ritagliare del tempo solo per voi così da rilassarvi. Anche perché visto che proverete emozioni forti sarete tentati di esprimervi in modo impulsivo. Con amici e familiari, evitate per oggi di parlare di argomenti spinosi, delicati e riflettete su cosa vorreste dire così da affrontare le conversazioni in modo preparato e calmo.

Con il Plenilunio in Bilancia potreste aver voglia di eliminare dai social quei contatti che vi stimolano in modo negativo. Non siete dell’umore giusto per essere compiacenti con le persone che vi irritano, vi infastidiscono ma al contempo non vorrete nemmeno discutere. Potete ovviamente eliminare chi capite che ha fatto il suo tempo ma dicendo le cose come stanno con stile e gentilezza.