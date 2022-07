Oroscopo domani sabato 16 luglio 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

In coppia: l’inizio del fine settimana è romantico ma sembra che non ne approfitterete. Tendete a preoccuparvi delle piccole cose e dovreste lasciarle alle spalle!

Per quanto possano sembrarvi poco fattibili alcune idee che avete, vale comunque la pena di provare a realizzarle. Avete forza, coraggio, determinazione e la capacità di concretizzare qualsiasi cosa abbiate in mente. Affrontare qualcosa di inedito renderà la vostra vita interessante e gratificante. Su un altro piano: evitate di rimanere coinvolti in un conflitto inutile.

Se avete la sensazione che una persona dà per scontato il vostro aiuto, non è il momento di rimanere in silenzio ma quello di parlare. Potrebbe essere meno difficile di quanto pensate e una volta presa l’iniziativa saprete cosa dire. Se una persona, pur essendo in grado di risolvere un problema sembra dipendere eccessivamente da voi, dovrete mostrare fermezza.