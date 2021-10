Oroscopo domani sabato 16 ottobre 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 16 ottobre 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): allontanarvi dalla routine

Oroscopo domani Cancro 16 ottobre: umore

Con la Luna in Pesci avete via libera per allontanarvi dalla routine, dalle solite abitudini e vivere qualcosa di diverso. Volendo per evadere dalla realtà che non vi soddisfa potete attingere alla vostra immaginazione e inventare una nuova realtà cucita su misura Si tratterà solo del fine settimana ma fantasticare un’altra vita vi farà bene, soprattutto se siete alle prese con decisioni difficili o una situazione complicata.