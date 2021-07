Oroscopo domani sabato 17 luglio 2021: Cancro, Scorpione e Pesci. Oroscopo e previsioni 17 luglio tutti i segni

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo domani 17 luglio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): cambiamenti nell’abitazione

Oroscopo domani Cancro 17 luglio: umore

La Luna in Bilancia sosta nel vostro settore della casa, della famiglia, potrebbe accendere il desiderio di apportare dei cambiamenti positivi all’interno dell’abitazione. Se ne avete già parlato con le persone care e hanno approvato, pensano che sia fantastico, allora siete pronti per dare il via.

Se qualcuno è esitante, i passaggi odierni vi aiuteranno a spiegare con tatto perché ritenete sia una buona idea, come intendete procedere e quanto costerà.

Oroscopo domani Cancro 17 luglio 2021: come va l’amore?

In coppia: circolano tensioni e la cosa migliore è evitare di affrontare argomenti spinosi. Distraetevi, praticate insieme a un’attività.

Soli: se siete in cerca dell’anima gemella, gli incontri odierni non saranno all’altezza delle vostre aspettative.

Oroscopo domani 17 luglio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): prendere le distanze da una persona

Oroscopo domani Scorpione 17 luglio: umore

Un problema personale, un litigio con una persona, forse sta andando avanti ormai da troppo tempo e dovreste fare qualcosa al riguardo. Se prenderete l’iniziativa e farete la prima mossa, vi metterete nella posizione ottimale per far imboccare alla situazione la direzione desiderata.

Non è escluso tuttavia che con la dissonanza Sole-Plutone deciderete di prendere totalmente le distanze dalla persona in questione. Ma ciò, e probabilmente lo sapete, potrebbe far chiudere definitiva mente il rapporto.

Oroscopo domani Scorpione 17 luglio: amore

In coppia: evitate discussioni, oggi prendete tutto alla lettera e reagite in modo eccessivo.

Soli: non è una giornata propizia agli incontri, andrà meglio tra due o tre giorni. A quel punto conquisterete!

Oroscopo domani 17 luglio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): concedetevi una pausa

Oroscopo domani Pesci 17 luglio: umore

Con la dissonanza Sole-Plutone, oggi potrebbero emergere delle insicurezze sulle vostre prestazioni lavorative, sul vostro lavoro. La cosa migliore è quella di concedervi una pausa, distrarvi – anche praticando un hobby che vi piace – pensare anche a divertirvi.

Con questo transito potrebbero anche emergere delle difficoltà, un problema, tutto ciò che non funziona. Ma avrete modo di rimuovere gli ostacoli sul vostro percorso, eventualmente di apportare delle modifiche e otterrete il meritato successo.

Oroscopo Pesci 17 luglio: amore

In coppia: se avete intenzione di rimproverare il partner, rimandate la discussione a domani.

Soli: non siete sicuri che i nuovi incontri siano positivi. Per oggi, preferirete occuparvi di altro.

