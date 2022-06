Oroscopo domani sabato 18 giugno 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Con la congiunzione Luna-Saturno in Acquario, sarete spinti a stabilire dei limiti con persone o situazioni che abbiano avuto un effetto malsano sulla vostra vita. Al contempo la congiunzione è in dissonanza con Venere e potreste sentirvi in colpa per questo atteggiamento, soprattutto se prenderete le distanze da una persona particolarmente manipolatrice che farà di tutto per farvelo notare. Ignoratela.

Oroscopo domani Cancro 18 giugno: amore

In coppia: è un sabato in cui con il partner potrete chiarire qualcosa che vi assilla da un po’ di tempo.

Soli: per oggi meglio non entrare in azione né parlare. La comunicazione non è al top.

Oroscopo domani 18 giugno 2022 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): una discussione in famiglia