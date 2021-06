Oroscopo domani 19 giugno 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): conversazioni simpatiche

Oroscopo domani Cancro 19 giugno: umore

La Luna in Bilancia e Venere nel vostro segno sono in dissonanza: a voi annunciano l’importanza di trovare un equilibrio tra lavoro e vita privata così da trovare quella pace e quell’armonia che tanto desiderate. Dopo una settimana di duro impegno un po’ di tempo in compagnia degli amici vi farà un gran bene.

E’ una bella giornata punteggiata da conversazioni simpatiche, incontri gratificanti e scoperte piacevoli. Cercate in ogni caso di non trasformare in un dramma eventuali piccole contrarietà.

Oroscopo domani Cancro 19 giugno 2021: come va l’amore?

In coppia: qualcosa di insignificante potrebbe rovinare la giornata. Ma perché dare importanza alle inezie?

Soli: sguardi d’ammirazione, sorrisi smaglianti vi faranno piacere ma non più di tanto e andrete avanti per la vostra strada.

Oroscopo domani 19 giugno 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): dovete pensare alle vostre esigenze

Oroscopo domani Scorpione 19 giugno: umore

La Luna in Bilancia sosta alle spalle del vostro segno: per oggi date priorità alla tranquillità e alla pace, rallentate il ritmo e pensate solo alle vostre esigenze. E’ la giornata ideale per trascorrere del tempo in un posto che vi piace, ignorare il telefono e staccare la spina dalla realtà.

Su un altro piano: non permettete che un disaccordo si trasformi in una lite gigantesca. Cercate di essere chi riporta alla calma la situazione.

Oroscopo domani Scorpione 19 giugno: amore

In coppia: non avete intenzione di restare chiusi in casa e farete il possibile per convincere il partner a uscire!

Soli: probabilmente non volete conquistare ma una persona dallo sguardo misterioso potrebbe catturare la vostra attenzione.

Oroscopo domani 19 giugno 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): compromessi intelligenti

Oroscopo domani Pesci 19 giugno: umore

Se in famiglia dovessero esserci dei conflitti, per appianare la situazione e riportare l’armonia potete contare sul vostro carattere dolce e mite. Per ritrovare una buona intesa sarete infatti disposti a fare dei compromessi intelligenti.

Con la Luna in Bilancia, tuttavia, le finanze sono in primo piano: se una persona dovesse chiedervi una somma di denaro imponetevi un momento di riflessione. Non dite sì o no immediatamente, è importante.

Oroscopo Pesci 19 giugno: amore

In coppia: il partner vi dedicherà attenzioni, di gesti teneri ed è proprio ciò che stavate aspettando.

Soli: una persona sta cercando di farvi capire che tiene a voi. Forse un/a amico/o che vi ama in segreto?

