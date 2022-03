Oroscopo domani sabato 19 marzo 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

E’ un sabato in cui sarete molto protettivi nei confronti di tutti a cui volete bene: figli, familiari, amici, animali domestici. Alcune notizie potrebbero farvi riflettete sul futuro ma non lasciatevi abbattere. Tutto andrà bene, dunque rilassatevi e godete della compagnia dei vostri cari. Distraetevi andando a vedere un film appassionante. Sarà d’aiuto a mollare la tensione e dotarvi di uno stato d’animo positivo.

Oroscopo domani 19 marzo 2022 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): regna la testardaggine Oroscopo domani Scorpione 19 marzo: umore Con la dissonanza Venere-Urano, in famiglia potrebbe essere difficile capirvi o andare d’accordo su qualsiasi questione. E’ un aspetto temporaneo ma che tuttavia potrebbe rappresentare un freno ai progetti o a un piano o per prendere una decisione importante. Regna la testardaggine che può portare a una situazione di stallo a meno che voi non siate disposti a trovare un compromesso. Oroscopo domani Scorpione 19 marzo: amore In coppia: cercate di evitare discussioni: l’ultima parola non sarebbe vostra. Pensate a vivere momenti di passione. Soli: siete magnetici! Un incontro significativo vi spingerà a lasciarvi andare. Sensualità, seduzione sono nel programma della giornata. Oroscopo domani 19 marzo 2022 Pesci (20 febbraio-20 marzo): una conversazione illuminante Oroscopo Pesci 19 marzo: umore

Se un problema vi pesa sulle spalle da un po’ di tempo nei prossimi giorni farete dei passi per trovare una soluzione e metterla in atto. Una conversazione positiva, inoltre, potrebbe essere illuminante, vi metterà in grado di vedere chiaramente il potenziale di un’idea o di un progetto a cui in seguito darete il via. Avete bisogno di risolvere prima le questioni in sospeso? Toglietele di mezzo così da poter progredire!

Oroscopo Pesci 19 marzo: amore

In coppia: accettate la situazione così com’è. È meglio vedere il bicchiere mezzo pieno anziché mezzo vuoto.

Soli: chiudete con il passato! Siete determinati ad andare avanti. Nella vita affettiva c’è una schiarita.