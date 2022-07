Oroscopo domani sabato 2 luglio 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Con la dissonanza Mercurio-Nettuno potreste sentirvi in colpa perché vi concedere qualcosa mirata ad appagare solo voi stessi. Sarebbe un errore poiché lo meritate ampiamente. Al contempo, non è la giornata ideale per esaminare dettagli che richiedono la massima attenzione o dare il via a iniziative totalmente nuove. Infine, quando vi esprimete cercate di parlare chiaramente: con questo passaggio si scatenano facilmente dei malintesi.

Oroscopo domani Cancro 2 luglio: amore

In coppia: evitate di avere pretese, che potrebbero trasformarsi rapidamente in capricci infantili.

Soli: in attesa del grande amore, vi immergete nei sogni. L’importante è che sappiate che non hanno nulla a che vedere con la realtà.

Oroscopo domani 2 luglio 2022 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): una relazione vi stressa