Oroscopo domani sabato 2 ottobre 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 2 ottobre 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): un acquisto per la casa

Oroscopo domani Cancro 2 ottobre: umore

La congiunzione Sole-Marte in Bilancia, potrebbe spingervi a comprare un oggetto utile ma al contempo bello per la casa. E con questo transito potreste inoltre trovarlo a un buon prezzo, il migliore tra le scelte disponibili sul mercato. Se inoltre avete necessità di riequilibrare il budget familiare, con questo passaggio ci riuscirete. Il lato B della giornata: potreste avere problemi con una persona cara che sembra ignorare ciò che direte.

Oroscopo domani Cancro 2 ottobre 2021: come va l’amore?

In coppia: fate un piccolo sforzo e ascoltate di più il partner. Un piccolo gesto o una parola saranno molto apprezzati. Soli: oggi direte no alla timidezza e farete il primo passo. Ma allora vi siete proprio innamorati… Oroscopo domani 2 ottobre 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): un braccio di ferro

Oroscopo domani Scorpione 2 ottobre: umore

I pianeti vi mettono di fronte a delle scelte e dovrete necessariamente capire a quali dare la priorità. Potrebbero imporvi qualcosa e a voi sembrerà più giusto e utile imboccare una direzione diversa. Il che, lavoro o vita privata, potrebbe scatenare un braccio di ferro. Sarete entrambi irremovibili. Ma sarebbe una gran perdita di tempo ed energie. La cosa migliore, è trovare un compromesso.

Oroscopo domani Scorpione 2 ottobre: amore

In coppia: con il fascino, otterrete ciò che volete, raggiungerete i vostri obbiettivi. Di qualunque tipo siano… E non aggiungiamo altro. Soli: se una persona vi attrae, parlerete poco ma il vostro atteggiamento la dirà lunga…

Oroscopo domani 2 ottobre 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): chiusi in un mondo fantastico

Oroscopo Pesci 2 ottobre: umore

Rimboccate le maniche! Non entrando in azione difficilmente realizzerete i vostri sogni. Con la dissonanza odierna Luna.Venere rischiate di chiudervi in un mondo fantastico: nulla di grave, intendiamoci, ma vi renderà pigri! Reagite, è tempo di andare in cerca di nuove opportunità, esperienze, contatti che stimoleranno le vostre ambizioni.

Oroscopo Pesci 2 ottobre: amore

In coppia: la tenerezza nei confronti del partner è enorme, indica che le cose vanno bene!

Soli: non siate timidi né troppo esigenti. Se una persona vi corteggia e vi piace, accettate di rivederla.

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

ARIETE: APPROFONDIRE NUOVI INTERESSI

TORO: UN INCONTRO APRE NUOVE PORTE

GEMELLI: FATE CIO’ CHE VI REGALA BENESSERE

LEONE: PENSARE ALLE VOSTRE ESIGENZE

VERGINE: UNA PAUSA DI RELAX

BILANCIA: TENDERE UNA MANO

SAGITTARIO: UN DESIDERIO IRRAZIONALE

CAPRICORNO: EMERGE IL LATO SIMPATICO

ACQUARIO: MOSTRARE LE FRAGILITA’