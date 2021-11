Oroscopo domani sabato 20 novembre 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 20 novembre 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): spinti a farvi valere

Oroscopo domani Cancro 20 novembre: umore

E’ un fine settimana in cui sarete spinti a difendere le vostre opinioni e a farvi valere. Mercurio in Scorpione in buon aspetto con Plutone, indica che dire la vostra verità sarà sicuramente liberatorio e sarete in grado di cambiare atteggiamento. Impostando limiti più fermi, inizierai a stare decisamente meglio e ciò avrà un impatto positivo su qualsiasi settore della vostra vita.