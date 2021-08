Oroscopo domani sabato 21 agosto 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 21 agosto 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): accettate gli inviti!

Oroscopo domani Cancro 21 agosto: umore

Se di recente vi siete impegnati ad ampliare i contatti professionali, ad aggiornare il CV, con il buon aspetto Marte-Urano i vostri sforzi saranno ripagati. E’ una giornata in cui potrebbe arrivare un’opportunità di lavoro, ricevere un invito da una persona che conta o a un importante evento online. Di qualunque cosa si tratti dite “sì”, accettate, poiché potrebbero aprirsi nuove porte. Il lavoro in team, le attività con gli amici o il networking possono essere utili oppure far sviluppare nuove idee e intuizioni.

Oroscopo domani Cancro 21 agosto 2021: come va l’amore?

In coppia: fate in modo che a parlare oggi sia la tenerezza, mostrate l’attaccamento nei confronti del partner.

Soli: è la giornata giusta per fare nuovi incontri. Potreste conoscere una persona e decidere di seguirla in capo al mondo.

Oroscopo domani 21 agosto 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): migliorare le relazioni

Oroscopo domani Scorpione 21 agosto: umore

L’armonia tra Marte e Urano fa arrivare nuova energia nella vostra vita sociale, ai legami con gli amici e i familiari. Cercate dei modi per migliorare le relazioni, anche sul posto di lavoro. Collaborare in team o svolgere qualche attività di gruppo, potrebbe far arrivare opportunità entusiasmanti e forse dare la possibilità di far nascere una bella amicizia. Il transito vi dota di parecchie energie, il che rendervi irrequieti: praticate sport o esercizio fisico. In questo modo sarete più tranquilli.

Oroscopo domani Scorpione 21 agosto: amore

In coppia: circola qualche incomprensione, qualche dubbio. Tenete presente che nella vostra mente potreste girare film inesistenti nella realtà.

Soli: forse siete delusi/e dai recenti incontri ma avete messo in discussione anche il vostro atteggiamento?

Oroscopo domani 21 agosto 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): una chiacchierata cuore a cuore

Oroscopo Pesci 21 agosto: umore

Potreste essere impegnati su più fronti, aver voglia di realizzare qualcosa d’importante ma le vibrazioni astrali odierne indicano che dovreste dedicare maggiore attenzione anche ad alcune relazioni. Concentrarvi solo su ciò che ritenete sia importante per voi, potrebbe farvi perdere il tesoro nascosto nei legami con le persone care. Trascorrere del tempo con qualcuno a cui volete bene, fare una chiacchierata cuore a cuore avrà il potere di far sentire meglio entrambi, vi sentirete supportati.

Oroscopo Pesci 21 agosto: amore

In coppia: c’è serenità, tranquillità, entusiasmo. Organizzate un’uscita a due: gita, ristorante, serata romantica…

Soli: potreste essere attratti dal modo di fare di una persona e nascere una bella intesa intellettuale.

