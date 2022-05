Oroscopo domani sabato 21 maggio 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Per quattro settimane, il Sole in Gemelli sosterà alle spalle del vostro segno. Apparentemente sarete meno attivi ma dietro le quinte farete parecchie cose. Riprenderete in mano le questioni lasciate in sospeso, troverete la soluzione su questioni e relazioni che non vanno e le mollerete. Sarete pronti per andare avanti quando tra un mese il Sole entrerà nel vostro segno e aprirà una nuova fase.

Oroscopo domani Cancro 21 maggio: amore

In coppia: atmosfera molto sensuale… Avete voglia di sorprendere il partner, reagire in modo inatteso alle sue sollecitazioni. Soli: le vostre emozioni sono leggere, l’amore potrebbe nascondersi dietro un’amicizia.. Oroscopo domani 21 maggio 2022 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): senso dell’umorismo pungente