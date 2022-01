Oroscopo domani sabato 22 gennaio 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Prendete in considerazione l’idea di invitare gli amici in casa per un pranzo, l’atmosfera planetaria è perfetta per ospitare persone per voi speciali. In seguito, quando in serata la Luna entrerà in Bilancia, avrete voglia di stare tranquilli, per conto vostro. Socializzare vi sembrerà meno allettante. Al contempo, potreste essere spinti a cambiare qualcosa in casa, renderla più accogliente. E al riguardo cercare delle idee.