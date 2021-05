Oroscopo domani 22 maggio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): la famiglia al centro della scena

Oroscopo domani Cancro 22 maggio: umore

Con la Luna in Bilancia, la casa ma soprattutto la famiglia saranno al centro della vostra attenzione. Avrete voglia di dedicare amore ed energie alle persone a cui volete bene, stabilire un dialogo armonioso. Sarete molto protettivi ma con i figli, evitate di preoccuparvi inutilmente: rischiate di rovinarvi il fine settimana! La tendenza sarà quella di prendere alcune idee negative come se fossero realtà. Cercate di pensare ad altro, su qualcosa di concreto così da lasciare alle spalle tutto il resto.

Oroscopo domani Cancro 22 maggio 2021: come va l’amore?

In coppia: avete stessi sogni e aspettative del partner e insieme oggi deciderete di progetti di vita.

Soli: prima di pensare a un’eventuale relazione d’amore, dovete ritrovare sicurezza in voi stessi!

Oroscopo domani 22 maggio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): chiusi e riservati

Oroscopo domani Scorpione 22 maggio: umore

Nel fine settimana, la Luna in Bilancia sosterà alle spalle del vostro segno: non siete dell’umore giusto per socializzare anzi, sarete abbastanza chiusi e riservati. E probabilmente fate bene: dedicatevi ad attività che vi consentano solitudine e riposo, eventualmente elaborare eventi ed emozioni recenti. L’importante è non esagerare: chi vi circonda, in particolare le persone care, potrebbero interpretare in modo sbagliato la vostra eccessiva riservatezza. Su un altro piano: se siete esitanti riguardo a questione finanziaria, incerti se andare avanti, forse è il segnale che dovete aspettare.

Oroscopo domani Scorpione 22 maggio: amore

In coppia: l’atmosfera è pesantuccia, circola malinconia. Se dovete chiarire qualcosa, datevi una mossa.

Soli: potreste aver intenzione di contattare un/a ex. Evitate! E ricordate i motivi per cui la storia è finita…

Oroscopo domani 22 maggio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): pensare anche ai vostri programmi

Oroscopo domani Pesci 22 maggio: umore

Giove nel vostro segno potrebbe spingervi a fare di tutto per divertirvi con leggerezza ma non è detto sia facile come sembra. Una persona cara potrebbe aver bisogno di una mano e potreste rinunciare a qualcosa, ad esempio, a un’uscita con gli amici. Attenzione: se la persona in questione fa continue richieste forse dovreste parlarne. Non potete essere in più posti contemporaneamente e dovete prendere in considerazione anche i vostri programmi.

Oroscopo Pesci 22 maggio: amore

