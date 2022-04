Oroscopo domani sabato 23 aprile 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 23 aprile 2022 Cancro (21 giugno-22 luglio): per conto vostro

Oroscopo domani Cancro 23 aprile: umore

E’ un sabato in cui nell’aria c’è molta tensione e non incide solo nell’ambiente domestico: tutte le persone che incontrerete sembreranno di cattivo umore, La cosa migliore sarebbe quella di passare gran parte della giornata per conto vostro. Vi metterete al riparo da rotture di scatole varie ed eviterete di farvi coinvolgere, anche nelle amicizie, in drammi che non vi riguardano.

Oroscopo domani Cancro 23 aprile: amore

In coppia: se volete far cambiare idea al partner su qualcosa in particolare, puntate sul vostro potere di persuasione. Soli: una persona è attratta da voi, pensavate fosse soltanto un/a amico ma non è così. La lascerete sperare senza dire nulla o deciderete di chiarire le cose? Andrà bene in entrambi i casi.

Oroscopo domani 23 aprile 2022 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): mostrare l’affetto Oroscopo domani Scorpione 23 aprile: umore Anche se siete delusi da certe situazioni o persone, cercate di mostrare affetto a coloro a cui tenete. La dissonanza Mercurio-Saturno potrebbe spingere a chiudervi, a mostrare freddezza nei confronti dei vostri cari ma non è la soluzione giusta. Se dunque avete bisogno di un po’ di spazio solo per voi, comunicatelo con dolcezza. Gli altri capiranno e non si offenderanno! Oroscopo domani Scorpione 23 aprile: amore In coppia: il partner cercherà il dialogo ma voi non sarete aperti. I passaggi odierni non sono favorevoli all’amore… Soli: se aspettate con ansia notizie da una persona che vi attrae, smettete di guardare ossessivamente il telefono. Uscite con gli amici! Oroscopo domani 23 aprile 2022 Pesci (20 febbraio-20 marzo): le bugie hanno le gambe corte Oroscopo Pesci 23 aprile: umore Le bugie hanno le gambe corte e oggi alcune dette in passato potrebbero venire a galla. Se qualcuno le scoprirà, pur essendo un fatto spiacevole, non negate ma assumetevi la responsabilità delle vostre azioni con sincerità. Ma c’è un’altra chiave di lettura dei passaggi odierni: siete spugne e assorbite le emozioni di chi vi circonda, cercate dunque di proteggervi. Avete bisogno di pace e tranquillità. Oroscopo Pesci 23 aprile: amore In coppia: vi impegnerete per preservare l’armonia, deciderete di organizzare qualcosa con il partner che rafforzerà la relazione! Soli: se avete dato il via a un flirt, la complicità sarà accentuata e vi avvicinerete ancora di più!

