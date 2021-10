Oroscopo domani sabato 23 ottobre 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Con il Sole in Scorpione, è tempo di vivere bei momenti, trascorrere del tempo facendo ciò che più vi piace, vi regala benessere. Sarà terapeutico e al contempo rivitalizzante, vi ricaricherete di splendide energie! Con questo transito l’intuito sarà potente, potreste sentirvi pronti a provare qualcosa di nuovo nel lavoro o fare un passo avanti per migliorare l’attività, se lavorate in proprio.

Oroscopo domani Cancro 23 ottobre 2021: come va l’amore?

In coppia: la relazione ritrova smalto, un nuovo equilibrio: deciderete, infatti, di cambiare modo di comunicare! Soli: se da un po’ di tempo siete attratti da una persona e avete fatto di tutto per catturare la vostra attenzione, non alzate bandiera bianca. Oggi ne avrete la possibilità. Oroscopo domani 23 ottobre 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): ovunque siete notati

Oroscopo domani Scorpione 23 ottobre: umore

Buon compleanno, Scorpione! Per quattro settimane il Sole sosterà nel vostro segno: sarete magnetici, ovunque – compreso il posto di lavoro – sarete notati! Sfruttate al massimo questo momento poiché il modo in cui vi muoverete vi darà potere! Scoprirete che la vostra opinione conta molto. Tuttavia, nonostante l’entusiasmo potrebbero esserci momenti in cui non sarete dinamici. In questo caso, dedicate più tempo a voi stessi.

Oroscopo domani Scorpione 23 ottobre: amore

In coppia: se ci sono stati blocchi, malintesi e liti, oggi avrete la possibilità di parlarne con calma. Soli: se ultimamente avete dubitato del vostro fascino, della capacità di conquistare grazie a una conversazione con un/a amico/a ritroverete sicurezza.

Oroscopo domani 23 ottobre 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): cercare nuove opportunità

Oroscopo Pesci 23 ottobre: umore

Il Sole in Scorpione è un eccellente transito per il vostro segno, vi spinge a cercare nuove opportunità. Ciò potrebbe comportare viaggi, studio o lavoro all’estero. Se svolgete un’attività lavorativa online sarete in grado di attirare più clienti da tutto il mondo. Non è escluso un viaggetto personale e vi farà un gran bene. Potreste, infine, viaggiare con la mente: leggere, guardare un film permetterà di distrarvi.

Oroscopo Pesci 23 ottobre: amore