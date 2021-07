Oroscopo domani sabato 24 luglio 2021: Cancro, Scorpione e Pesci. Oroscopo e previsioni 24 luglio tutti i segni

Oroscopo domani 24 luglio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): molto emotivi, poco razionali

Oroscopo domani Cancro 24 luglio: umore

L’odierno Plenilunio in Acquario mette in primo piano un problema emotivo, delle tensioni riguardo a una relazione o a una questione di denaro e che dovreste affrontare. In questo momento siete molto emotivi e poco razionali ma potete sicuramente trovare il modo per rimettervi in carreggiata e risolvere ciò che vi preoccupa. Al contempo, il Plenilunio segnala che se siete stati dipendenti da persone o cose, potete operare un cambiamento.

Oroscopo domani Cancro 24 luglio 2021: come va l’amore?

In coppia: occhio all’impulsività, oggi potreste scattare come molle e non sempre a ragion veduta.

Soli: potrebbe esserci l’occasione di dare il via a una relazione, a patto che all’altro/a direte chiaramente le vostre aspettative.

Oroscopo domani 24 luglio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): i familiari vi supportano?

Oroscopo domani Scorpione 24 luglio: umore

Con la Luna Piena in Acquario, avrete voglia di stare per conto vostro, lavorare dietro le quinte, meglio ancora se da casa. Il passaggio punta i riflettori sul vostro settore della casa, della famiglia. C’è qualcosa che dovete cambiare o migliorare rispetto ai legami con le persone care? Vi sentite adeguatamente supportati? Con questo passaggio le questioni familiari o i bisogni personali che avete ignorato o messi da parte ora emergono e richiedono la vostra attenzione. Non è escluso inoltre che deciderete o siete già sul punto di aprire un’attività commerciale.

Oroscopo domani Scorpione 24 luglio: amore

In coppia: è un’ottima giornata per chiarire alcune questioni, parlare liberamente delle preoccupazioni o dei vostri desideri.

Soli: farete una selezione nella lista dei contatti: chi ritenete sia inutile, lo eliminerete senza esitare.

Oroscopo domani 24 luglio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): ansia riguardo a un progetto

Oroscopo domani Pesci 24 luglio: umore

Il Plenilunio in Acquario si compie alle spalle del vostro segno e mette in evidenza i vostri progetti in via di sviluppo o il lavoro svolto dietro le quinte. E’ la prima di due lunazioni consecutive: la seconda sarà il 22 agosto e l’atmosfera sarà più leggera. Il Plenilunio odierno potrebbe scatenare un po’ di ansia riguardo a un progetto che speravate di concretizzare presto ma vi siete resi conto che non è ancora pronto. Questa settimana, cercate di adottare un ritmo più lento e pazientate: rivedete con calma il progetto personale o di lavoro e sistemate tutto ciò che non è pronto per decollare.

Oroscopo Pesci 24 luglio: amore

In coppia: insieme al partner avete dei progetti importanti ma né voi né l’altro vorrete fare un compromesso. Ma una soluzione c’è sempre, tenetelo a mente.

Soli: a bloccarvi, oggi potrebbe essere la poca sicurezza in voi stessi. Vi porrete parecchie domande e fate bene: sono necessarie.

