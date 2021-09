Oroscopo domani sabato 25 settembre 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 25 settembre 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): mettere dei limiti

Oroscopo domani Cancro 25 settembre: umore

Il vostro segno tende ad andare incontro, ad adattarsi, ai bisogni delle persone care. Ma è il momento di mettere dei limiti, di trovare un equilibrio! Se inoltre, nel corso della settimana, avete avuto difficoltà a destreggiarvi tra lavoro e impegni familiari, a concentrarvi su entrambi i fronti è un sabato in cui dovete recuperare!

Oroscopo domani Cancro 25 settembre 2021: come va l’amore?

In coppia: voglia di comfort, coccole, carezze reciproche e lasciare alle spalle le preoccupazioni. Sembra un ottimo programma! Soli: è un sabato in cui dovete ricaricarvi. Non cercate niente e nessuno, conta solo il momento presente. Oroscopo domani 25 settembre 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): una conversazione sincera

Oroscopo domani Scorpione 25 settembre: umore

Se dovete risolvere una questione di lavoro o personale, l’odierna Luna in Toro al vostro segno consiglia di avere una conversazione sincera. Il buon aspetto Marte-Saturno, inoltre, vi dota di un approccio mirato a risolvere definitivamente il problema, lo affronterete a testa alta! Sarete convinti di ciò che direte, della bontà delle vostre opinioni e la persona non potrà che essere d’accordo con voi.

Oroscopo domani Scorpione 25 settembre: amore

n coppia: sulla relazione soffia un vento di passione, la serata sarà bollente! L’amore con il partner è sempre più forte. Soli: potreste perdere la testa per una persona che vi presenteranno gli amici. Attrazione fisica esplosiva!

Oroscopo domani 25 settembre 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): arrivare al cuore di un problema

Oroscopo Pesci 25 settembre: umore

Nel lavoro o nella vita privata, una persona potrebbe aver mostrato ingratitudine, oppure si è comportata in modo offensivo, che vi ha ferito. I passaggi astrali vi offrono la possibilità di risolvere la questione in modo costruttivo. Arriverete al cuore del problema e capirete i motivi del suo atteggiamento. D’altra parte sapete bene che non tutti sono uguali a voi, ciascuno è diverso…

Oroscopo Pesci 25 settembre: amore

In coppia: anche se non siete d’accordo su qualcosa, prima di parlare contate fino a mille! E ricordate che la dolcezza è il miglior modo per appianare la situazione.

Soli: potreste fantasticare su una persona che non è disponibile. Invece di sognare, uscite con gli amici, pensate ad altro!

