Oroscopo domani sabato 26 febbraio 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Grazie ai buoni aspetti della Luna con Giove e Urano è un fine settimana in cui potrebbero facilmente accadere eventi positivi. Potreste ricevere delle piacevoli sorprese da amici, familiari, qualcuno potrebbe farvi un regalo, offrire un buon consiglio o proporvi qualcosa che vi riempie di gioia e ottimismo. Al contempo, è la giornata perfetta per riprendere in mano progetti caduti nel dimenticatoio.