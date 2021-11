Oroscopo domani sabato 27 novembre 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Con la Luna in Vergine, sarete spinti a esaminare una situazione e domandarvi se dovreste parlarne. Tuttavia, potrebbero esserci molte ragioni per cui esitate a esprimervi. Potreste dover affrontare questioni che vi rendono vulnerabili e ammetterlo vi fa sentire in imbarazzo. Eppure la conversazione potrebbe essere non solo liberatoria ma portare a una soluzione che riporterà la tranquillità con l’altra persona.