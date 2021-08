Oroscopo domani sabato 28 agosto 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 28 agosto 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): uscite e socializzate

Oroscopo domani Cancro 28 agosto: umore

I passaggi odierni rappresentano un invito ad accettare inviti, uscire. E’ noto quanto al vostro segno piaccia rimanere in casa ma ora dovete muovervi dalla zona di comfort e ampliare i contatti, socializzare. Nel corso di un evento, in particolare, potreste conoscere persone molto interessanti. Su un altro piano: affrontare un problema con qualcuno anziché eluderlo, è la cosa migliore. All’altro/a potrebbe non piacere ciò che direte ma la conversazione potrebbe finire meglio di come è iniziata.

Oroscopo domani Cancro 28 agosto 2021: come va l’amore?

In coppia: avrete mille dimostrazione d’amore nei confronti del partner. L’importante è che non vi aspettiate che ricambi in uguale misura… Soli: i passaggi odierni vi spingeranno tra le braccia di un nuovo amore. La felicità busserà forte alla vostra porta. Oroscopo domani 28 agosto 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): correggere il tiro

Oroscopo domani Scorpione 28 agosto: umore

Con la Luna in Toro cercate di concentrare l’attenzione sulle relazioni per voi più importanti. Se c’è una mancanza di equilibrio, anche in famiglia, è indispensabile correggere il tiro. E’ un buon momento per riflettere su quei comportamenti o situazioni che vi impediscono di raggiungere ciò che davvero desiderate. La Luna è congiunta Urano: anziché adattarvi a un programma deciso dagli altri preferirete stare per conto vostro. Potreste ad esempio, andare in un bel posto, provare qualcosa di inedito e vivere una bella esperienza.

Oroscopo domani Scorpione 28 agosto: amore

In coppia: con la Luna congiunta a Urano le cose potrebbero andare diversamente da come previsto ma ve ne infischierete. La cosa importante è stare con la persona amata! Soli: sfruttate la giornata per lanciarvi nella conquista. Le occasioni d’incontro sono parecchie e tutte interessanti.

Oroscopo domani 28 agosto 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): rallentare il ritmo

Oroscopo Pesci 28 agosto: umore

Avete voglia d’azione, forse per questo parlate velocemente e pensate velocemente ma i pianeti indicano che la concentrazione è latitante, dovreste rallentare e ritagliare del tempo per riflettere. Rischiate di fare mille cose contemporaneamente e alla fine concludere poco ma nel frattempo avrete esaurito le energie. Allora, procedete con calma, valutate le vere priorità e in questo modo ricaricherete le batterie. Anche nelle relazioni, le vibrazioni planetarie odierne sono tutto tranne che ideali per trovare degli accordi o un equilibrio.

Oroscopo Pesci 28 agosto: amore

In coppia: empatici, generosi, oggi farete di tutto per appagare i desideri della persona amata.

Soli: potreste iscrivervi a un sito di incontri e sarete particolarmente disponibili. In ogni caso, occhio ai profili falsi…

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

ARIETE: IL RUOLO DI PACIERI

TORO: SAPETE SPENDERE CON SAGGEZZA

GEMELLI: PRIVILEGIARE IL RELAX

LEONE: EVITATE DI ESSERE INSISTENTI

VERGINE: OTTIMA RESISTENZA MENTALE E FISICA

BILANCIA: UNA FASE DI RINNOVAMENTO

SAGITTARIO: NON TRASCURATE LA FORMA FISICA

CAPRICORNO: FINE SETTIMANA DIVERTENTE

ACQUARIO: BISOGNO DI TRANQUILLITA’