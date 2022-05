Oroscopo domani sabato 28 maggio 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Se al momento alcune relazioni annaspano, l’arrivo di Venere in Toro sarà d’aiuto a risolvere eventuali problemi e a vivere momenti migliori. Al contempo la presenza di Mercurio in Toro in moto retrogrado, indica che con alcune persone sarà necessaria un po’ di pazienza. Fino al 23 giugno, il transito favorisce i negoziati, i compromessi e gli accordi. Siete decisi a riportare nella vostra vita l’equilibrio e l’armonia nella vostra vita.